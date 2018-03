Salvini: su Facebook superato Macron, secondi solo alla Merkel

Milano (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini ha rivendicato il successo sui social network in conferenza stampa in via Bellerio a Milano. "Grazie a Dio esistono i social, Facebook, la rete e Internet. Nella notte abbiamo superato Macron e siamo secondi in Europa solo alla Merkel, arriviamo - ha detto Salvini - l'obiettivo non è vincere con lei su Facebook ma fare in modo che gli italiani tornino ad essere orgogliosi di quello che sono senza avere nulla da invidiare ai tedeschi o chiunque altro. L'onestà, la chiarezza e la libertà hanno premiato".