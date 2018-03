Il vichingo Travis Fimmel star del Montecarlo film festival

Montecarlo, (askanews) - Travis Fimmel star della 15esima edizione del Montecarlo film festival, dove ha presentato in anteprima mondiale "Finding Steve McQueen", il film diretto da Mark Steven Johnson di cui è protagonista assieme a Rachael Taylor, Forest Whitaker and William Fichtner. L'attore, ex modello australiano protagonista della serie tv "Vikings", sulle riprese della pellicola ispirata alla più grande rapina bancaria degli Stati Uniti, dice:

"E' stato bellissimo. E' un set diverso quello di una commedia rispetto a un film drammatico, è assolutamente un set differente. Una paura tremenda? Mi sono divertito molto lavorare con Mark Steven Johnson, è un regista e sceneggiatore molto talentuoso. Mi sono divertito davvero molto".

Il film è ambientato nel 1972 e racconta la storia di un gruppo di criminali di Youngstown, nell'Ohio, che organizzano un colpo in banca da oltre 30 milioni di dollari. La banda noleggia un'auto Lincoln Continental registrata sotto il nome "Steve McQueen". Travis intepreta Harry Barber: "E' un film divertente. Non imparerete molto dal film. E' puro intrattenimento per un'ora e mezza".

"Lei è un fan di Steve McQueen?"

"Sì, chi non lo è? E' stato un grande attore, ha fatto film bellissimi, sua nipote interpreta un ruolo nel film, è la sorella di Rachel".

Sulla serie tv che lo ha reso celebre, trasmessa in Italia in prima visione da Rete 4 e ora in esclusiva su TimVision, il vichingo guerriero Ragnarr-Fimmel confida: "Mi manca molto l'Irlanda, le equipe erano meravigliose in Irlanda, mi mancano tutte le persone con cui ho lavorato, credo che fosse arrivato il momento giusto per far morire Ragnarr".

"Nuovi progetti?"

"Ci sono un paio di film che usciranno quest'anno Lean on Pete e uno con Margot Robbie (Dreamland) che arriverà più tardi quest'anno e poi ho tre film australiani ritorno a casa fra due settimane e per un po' lavorerò in Australia".