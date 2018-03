Siria, il video di MSF nell'ospedale bombardato a Ghouta Est

Roma, (askanews) - Le immagini di un ospedale materno-infantile colpito nei recenti bombardamenti nella Ghouta orientale, in Siria. Il video è stato inviato a Medici Senza Frontiere (MSF) da medici che lavorano nella struttura, supportata da MSF dal 2014. Si vede l'ospedale prima e dopo l'attacco, lo scorso 23 febbraio, con gli ambienti distrutti, dall'ingresso, alle sale per i pazienti. Al momento la struttura non è più funzionante.

Di fatto il cessate il fuoco nella Ghouta orientale non è mai partito: il numero dei feriti è salito a 4050 e quello dei morti a 770, tra il 18 e il 27 febbraio. Tra loro, molti sono donne e bambini. I dati arrivano da 10 strutture a cui MSF garantisce supporto e altre 10 a cui fornisce materiali d'emergenza.