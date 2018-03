Verso la Biennale architettura, Baratta: il progetto come dono

Venezia (askanews) - Il presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, ha presentato la 16esima edizione della Mostra internazionale di architettura, in programma dal 26 maggio. A curarla Yvonne Farrell e Shelley McNamara, che hanno scelto il tema "Freespace". Al centro della loro riflessione, come ha sottolineato Baratta, il tema del dono che si associa, nel definire le modalità in cui l'architettura incide sullo spazio, con la commissione pubblica.