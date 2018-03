Colpo al clan dei Casalesi, sequestrato patrimonio a imprenditore

Renzi: premier? Pd ha squadra migliore poi decide Mattarella

Roma (askanews) - "Noi abbiamo messo in campo una squadra di grande livello poi tocca al presidente della Repubblica scegliere, ma la squadra del Pd oggi ha dei risultati da offrire e una visione per il futuro". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, a Rtl 102.5. Per quanto riguarda il candidato premier del Pd, ha detto, "abbiamo fatto la scelta di mettere al centro il lavoro di squadra. ...