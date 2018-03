Manifestazione Casapound a Roma, red zone off limits

Roma, (askanews) - Centinaia di militanti di Casapound si sono dati appuntamenti in piazza della Rotonda, al Pantheon, a Roma, per l'ultimo appello al voto, alla vigilia delle elezioni di domenica 4 marzo. "Prima l'Italia": è lo slogan che campeggia in piazza.

Il candidato premier di Casapound Simone Di Stefano ha commentato la vicenda di un militante del partito ferito a Livorno.

"A fine campagna elettorale non vorremmo dare spazio alla violenza politica, è deprecabile. Chiediamo al ministro di fare più attenzione a quello che succede nelle strade perché dalle bombe coi chiodi ai carabinieri, a spaccare a testa di un ragazzo di Casapound a Livorno ci sembrano dei segnali importanti a cui fare attenzione".