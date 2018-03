Maltempo, Europa sotto la neve: a Stoccolma i bimbi in slittino

Stoccolma (askanews) - L'eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo tutta l'Europa non ha scoraggiato gli intraprendenti bambini svedesi. A Stoccolma, dove la neve cade abbondante da almeno una settimana, i più giovani si sono armati di sci e slittini e, senza perdersi d'animo, si sono impadroniti di strade e parchi pubblici per giocare in un modo un po' inconsueto.