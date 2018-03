Usa, la svolta di Trump: più limitazioni sulle armi

Washington (askanews) - Nel giro di poche ore, negli Stati Uniti, due grandi catene di negozi hanno annunciato l'intenzione di limitare la vendita di armi: prima la Dick's Sporting Goods, che non venderà più fucili d'assalto. Poi anche il colosso Walmart che porterà a 21 anni l'età minima per acquistare un'arma nei suoi punti vendita.

Una doppietta di peso, nel mezzo di un infuocato dibattito rilanciato dalla strage nel liceo della Florida. Il killer di Parkland, Nikolas Cruz, aveva 19 anni e aveva acquistato in tutta regolarità un fucile d'assalto AR-15, mentre a quell'età in America non puoi acquistare bevande alcoliche.

Il vento sta cambiando negli Stati Uniti in qualche modo, se anche il presidente americano Donald Trump ha mostrato segnali di apertura sul tema delle armi. "Una pistola, non la puoi comprare fino a 21 anni, ma un'arma come quella usata nella scuola in Florida la puoi prendere a 18 anni. Bisogna riflettere" ha detto Trump in un incontro con alcuni senatori.

Il 45esimo presidente americano è sembrato favorevole a misure di controllo sulle armi. Facendo pressing sui legislatori, ha fatto capire la sua apertura a provvedimenti legislativi che per anni sono stati contrastati dalla maggior parte dei repubblicani al Congresso e dalla potente lobby pro-armi, la National Rifle Association, che in campagna elettorale ha sostenuto proprio Trump. "La Nra si oppone. Mi piace la Nra, sono dei grandi patrioti. Ma questo non vuol dire che si debba essere d'accordo su tutto. Non ha senso avere un fucile d'assalto a 18 anni", ha sentenziato Trump.

Dalla Cabinet Room, l'inquilino della Casa Bianca ha stupito democratici e repubblicani chiedendo misure che amplierebbero il controllo sul background di chi intende acquistare un'arma da fuoco, ne vieterebbero il possesso per chi soffre di disturbi mentali e imporrebbero restrizioni nella vendita ai più giovani. Non solo: renderebbero le scuole più sicure.