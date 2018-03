Maltempo, Rfi: traffico regionale senza particolari criticità

Milano (askanews) - Nonostante la prevista nevicata del primo marzo 2018, il traffico ferroviario regionale nel Nord e Centro Italia procede senza particolari criticità, secondo il programma previsto dal Piano neve e gelo. Stando a quanto comunicato da Rete ferroviaria italiana in una nota, qualche occasionale ritardo dovuto al maltempo o a problemi tecnici nelle stazioni si registra ma in linea di massima i convogli stanno circolando normalmente, anche in quantità superiore rispetto al programma.

In Lombardia, in particolare, disagi ridotti anche grazie alla fine dei lavori, nei tempi stabiliti, alla stazione di Pioltello dopo l'incidente al convoglio Cremona-Milano del 15 gennaio 2018 costato la vita a 3 persone con 46 feriti. La riattivazione dei binari della linea veloce Milano-Brescia ha permesso il ripristino della piena capacità ferroviaria e, infatti, ad eccezione di qualche piccolo ritardo, la circolazione dei treni anche nella stazione di Cremona è pressocché regolare. Senza particolari problemi a Milano anche la circolazione dei mezzi di trasporto urbani.

Sull'asse ferroviario Milano - Roma - Napoli, sta attualmente circolando l 80% dei treni alta velocità con rallentamenti medi di 30 minuti per il guasto di due convogli. In base alle previsioni meteorologiche, si stima che la situazione ferroviaria possa tornare alla normalità a partire da venerdì 2 marzo.