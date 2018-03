Srotolato il red carpet, inizia il countdown per gli Oscar

Roma, (askanews) - É iniziato il countdown per la notte degli Oscar e davanti al Dolby Theatre di Los Angeles è stato srotolato il famoso tappeto rosso su cui sfilano le star. I nomi dei vincitori saranno svelati nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Quest'anno l'Academy festeggia la 90esima edizione e tra i favoriti a fare incetta di statuette c'è Guillermo Del Toro con le 13 candidature per "La forma dell'acqua". Anche l'Italia spera di conquistare un premio: "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino si presenta con 4 nomination.

Ma sul red carpet saranno probabilmente ancora protagoniste le donne. Ci si aspetta anche agli Oscar, così come ai Golden Globe, una passerella in nero a sostegno dei movimenti #MeToo e Time's Up.