L'omaggio di Bratislava al giornalista ucciso Jan Kuciak

Roma, (askanews) - Manifestazione a Bratislava, in Slovacchia, per rendere omaggio al giornalista Jan Kuciak, ucciso insieme alla fidanzata Martina Kusnirova nella sua abitazione a Velka Maca, cittadina a est della capitale. Kuciak stava per pubblicare un'inchiesta sui legami tra esponenti politici slovacchi e un imprenditore italiano che opera in Slovacchia e che avrebbe legami con la ...