L'esorcista e il caso del diavolo che "parlava"

Roma, (askanews) - Padre Cesare Truqui, allievo del celebre padre Gabriele Amorth, è un sacerdote esorcista. Docente ai corsi di esorcismo organizzati dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, racconta in un libro-intervista con la giornalista Chiara Santomiero (Piemme), la sua "Professione esorcista". Ogni anno "si parla di mezzo milione di richieste di aiuto di incontro con un esorcista in Italia in tutte le diocesi", racconta il sacerdote messicano di origine italiana, che ha ben presente la differenza tra un caso di possessione del demonio e quello di un problema psichiatrico e personale. E racconta in questa intervista l'esempio di una donna svizzera, ora "guarita", attraverso la quale "parlava" il demonio. Una presenza, quella del diavolo, che anche un Papa moderno come Francesco invita a non sottovalutare.