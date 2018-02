Al Polo Nord più caldo che a Londra, climatologi in allarme

Altro

Elezioni: Zevi, impegno per portare un vertice internazionale a Ostia

Un progetto di sviluppo per Ostia, Fiumicino, il litorale. Tobia Zevi, candidato del centrosinistra nel collegio per la Camera dei deputati Roma 9, ospite dal Palazzo dell'Informazione, in un'intervista all'Adnkronos lancia le sue proposte per il territorio e assicura il suo impegno a lavorare per portarvi in futuro un vertice internazionale.