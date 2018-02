Malagò: Fioravanti ministro Sport Cinque Stelle? Sarei contento

Roma, (askanews) - "Non posso che essere contento, se di sport si occupa un uomo di sport è sicuramente una bella cosa". Giovanni Malagò commenta così l'ipotesi che il due volte campione olimpico di nuoto Domenico Fioravanti diventi il prossimo ministro dello Sport, dopo l'inserimento del suo nome nella lista inviata al Quirinale dal Movimento 5 Stelle.

"E' notorio il mio rapporto personale e il mio affetto con Domenico Fioravanti, persona alla quale sono molto legato e credo che tutto lo sport italiano gli sia riconoscente per quello che ha fatto", ha detto il numero 1 dello sport italiano a margine del sorteggio della Final Eight di Coppa Italia di calcio a cinque. "E' una persona con cui in tutto questo periodo post attività ha sempre tenuto contatti e rapporti. E' sicuramente una persona giovane, pulita. Un atleta".

Ma con Fioravanti ministro sarebbe più facile avere una candidatura olimpica in Italia? "Lui credo che debba la sua epopea sportiva a quella meravigliosa Olimpiade di Sidney nel 2000, fu il primo medagliato d'oro e il primo italiano a vincere due medaglie d'oro", ha aggiunto il presidente Malagò. "Penso che sia una persona fortemente legata ai valori dei cinque cerchi olimpici, lo dico con grande franchezza. Anche quando è stato designato per diventare parlamentare ci siamo subito parlati, ci è venuto a trovare. Non posso che essere contento, se di sport si occupa un uomo di sport è sicuramente una bella cosa".