Di Maio a Palermo: il primo marzo presento la squadra di governo

Roma, (askanews) - Il candidato premier per il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha fatto tappa a Palermo per l'ultima volta in questa campagna elettorale. Dal teatro Biondo, il leader pentastellato ha annunciato che il primo marzo presenterà i nomi della squadra di governo che si troverà a presiedere nel caso in cui il Movimento dovesse vincere le elezioni. Ai ministeri voglio gente giusta che faccia cose giuste - ha detto Di Maio -. Non persone per forza strettamente legate al Movimento, ma persone adeguate al ruolo di ministri.

"É veramente complicato, ve lo dico con il cuore. Avete da una parte Berlusconi e dall'altra Renzi che hanno rubato il futuro della mia generazione e di tante altre che vengono dopo o prima della mia. Sono arrabbiato perché io non posso pensare con quale faccia questa gente oggi si presenta a voi dicendo che vuole cambiare questo Paese quando ha avuto 20 anni per farlo".

Di Maio ha trascorso gran parte degli ultimi 7 mesi in Sicilia, da quando lo scorso luglio ha affiancato il candidato alla presidenza della Regione, Giancarlo Cancelleri, nella corsa, poi persa, contro il candidato del centrodestra Nello Musumeci.

"Siete voi a decidere a chi affidare i prossimi 10 anni dell'Italia. Se volete affidarla a chi vi ha già governato fate pure, ma avete sotto agli occhi i primi cento giorni del governo Musumeci per capire cosa sarà l'Italia se l'affidate a quella gente lì".