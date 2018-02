Onu, l'appello di Guterres per rilanciare il disarmo

New York (askanews) - "Le armi da guerra sono vendute e commercializzate come dei prodotti di consumo ordinario e i tabù che circondano l'utilizzo delle armi chimiche e i test nucleari sono stati messi in questione a più riprese. Di fronte alla degradazione della situazione la comunità internazionale deve acquisire d'urgenza una nuova visione comune sul disarmo e sulla gestione del disarmo":così il segretario generale dell Onu, Antonio Guterres , ha lanciato una nuova iniziativa per rilanciare il disarmo mondiale.

"Sto preparando , in favore degli stati membri una nuova iniziativa per dare un nuovo impulso e una nuova direzione al programma di disarmo mondiale. Questa iniziativa mira a ristabilire il ruolo del disarmo come parte integrante del nostro lavoro per mantenere la pace e la sicurezza a livello internazionale"