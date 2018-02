L'India piange Sridevi, superstar di Bollywood morta a 54 anni

Dehli, (askanews) - Era la prima e la più celebre delle stelle di Bollywood: l'India intera piange Shree Amma Yanger, in arte Sridevi, morta il 24 febbraio a soli 54 anni. La folla si accalca davanti alla sua casa.

La superstar che lavorava in cinque lingue aveva cominciato a recitare da bambina; aveva raggiunto l'acme della popolarità negli anni Novanta e dopo un periodo di pausa era tornata al grande schermo nel 2012.

Sridevi è morta a Dubai, dove si trovava per il matrimonio di un nipote; è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua stanza d'albergo. Si è ipotizzato un arresto cardiaco ma il corpo non è ancora stato rimpatriato e l'India aspetta notizie del funerale.

"E' una perdita enorme per tutta l'industria del cinema e non solo per Bollywood" dice il produttore Sundeep Malani ricordando il successo planetario del film English Vinglish con cui Sridevi era tornata allo schermo. E una vicina di casa dell'attrice dice "quando abbiamo acceso la tv e abbiamo saputo che non è più fra noi abbiamo provato un dolore immenso. Non possiamo crederci, era così giovane".