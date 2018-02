Elezioni 2018, le modalità del voto

Milano (askanews) - Domenica 4 marzo si voterà, dalle ore 7 alle ore 23, per eleggere la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Per la Camera potranno votare i cittadini italiani che avranno compiuto 18 anni, per il Senato quanti ne avranno compiuti 25.

Ciascun elettore avrà una scheda elettorale rosa per la Camera e un gialla per il Senato. Ciascuna scheda, in un rettangolo ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nella parte sottostante il rettangolo è presente il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco l'elenco dei candidati nel collegio plurinominale.

L'elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato, oppure potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate, in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista.

Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate.

Non è, invece, possibile il voto disgiunto; cioé votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale.

Per votare è necessario recarsi al seggio con documento e tessera elettorale.