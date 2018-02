Dopo la neve a Roma esce il sole, vice-sindaco: città ha retto

Altro

Borse europee positive in chiusura, Milano +0,15%

Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee in avvio di ottava. Anche Milano, dopo un passaggio in rosso, chiude in progresso, anche se debole rispetto alle altre Borse del Vecchio Continente, pari a +0,15%. Madrid guadagna lo 0,81%, Francoforte +0,35%, Parigi +0,51%, Londra +0,62%. Tra le blue chips, sugli scudi Recordati (+2,89%), Tenaris che avanza del 2,39%. Tra i petroliferi bene ...