Il Gianicolo, il centro, Trastevere: cartoline da Roma imbiancata

Roma, (askanews) - Il Colosseo e i Fori Imperiali, piazza Navona, piazza di Spagna, la terrazza del Gianicolo da cui di vede il cupolone di San Pietro tutto imbiancato e un panorama da cartolina, il fontanone con l'acqua turchese che spicca tra la neve e le statue innevate.

Sono spettacolari le immagini della Roma imbiancata dall'abbondante nevicata.

Scuole chiuse e bambini a giocare per strada in molti quartieri, tra palle e pupazzi di neve. Villa Pamphili, il quartiere Monteverde con le strade quasi deserte, piazza Barberini, piazza Cavour, Trastevere, dove un turista temerario si è avventurato per strada in calzoncini corti. Una Roma così non si vedeva dal febbraio 2012. Immagini bellissime ma molti disagi per i romani.