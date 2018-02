Berlusconi: M5s? Ragazzi che non hanno studiato, non sanno niente

Neve a Roma, spazzaneve in azione a via dei Fori Imperiali

Roma, (askanews) - Spazzaneve in azione a via dei Fori Imperiali a Roma, dopo l'abbondante nevicata, in mezzo ai turisti e ai romani che si sono incamminati a piedi per raggiungere il posto di lavoro. A causa dell'emergenza il Colosseo e l'area archeologica del Foro Romano e del Palatino sono state chiuse per motivi di sicurezza.