Neve a Roma, immagini da cartolina ma città paralizzata

Roma, (askanews) - Lo avevano annunciato. Anche Roma si è svegliata al freddo e sotto una fitta nevicata per il passaggio della perturbazione portata dal vento nordico Burian. Uno scenario suggestivo, ma la città si è paralizzata. Scuole chiuse, operativo il piano emergenza messo in atto dal Campidoglio, con mezzi spargisale e macchine antigelo, attiva la sala operativa della Protezione Civile. Ma molti i disagi. Il trasporto pubblico di superficie è quello che ne ha risentito di più, con corse di bus e tram sospese intorno alle 6.30 del mattino, poi gradualmente riattivate intorno alle 7.30 ma con ritardi e forti limitazioni di percorso. E non tutte le linee. Anche la circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti, funzionanti, invece, le metropolitane.

Strade quasi deserte, in molti hanno deciso di incamminarsi a piedi a lavoro. E diversi alberi sono caduti, piegati dalla neve, causando altri problemi alla circolazione. Disagi anche per i turisti in visita a Roma: per l'emergenza maltempo si è deciso di chiudere il Parco archeologico del Colosseo per ragioni di sicurezza.