Roda (Fisi): bilancio PyeongChang buono, manca qualche medaglia

Pyeongchang (askanews) - Un bilancio positivo, con i due Ori decisamente importanti, ma anche alcune medaglie mancate, che invece in sede di previsione sembravano sicure. E' questo il bilancio dei Giochi invernali di PyeongChang, tracciato dal punto di vista di Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, che insieme alla Federazione degli sport del ghiaccio compone il quadro della spedizione olimpica italiana. "La Federazione - ha detto Roda - ha investito molto, negli ultimi anni abbiamo cercato di fare il massimo. L'obiettivo era dalle 6 alle 10 medaglie, alcune medaglie le avevo date per certe: nella discesa maschile ero convinto che avremmo vinto una medaglia, non è andata così, ma non è mancato l'impegno".

I due ori di Goggia e Moioli sono "importanti, perché non avevamo mai vinto in quelle gare" - ha aggiunto Roda - pellegrino ha vinto in individuale, è una medaglia tutta sua; il bronzo della Brignone è un grande successo da parte sua, in una seconda manche molto difficile anche se probabilmente il bronzo di Windisch è stata la medaglia più combattuta. Sono medaglie importanti che dimostrano il nostro lavoro in discipline diverse".

Alcune discipline però - lo slittino, lo snowboard maschile, oltre alla già citata discesa libera uomini - non hanno portato quello che ci si aspettava. "Avevo ipotizzato una medaglia anche nello slittino - ha ammesso Roda - con Dominik Fischnaller. Non è arrivata nessuna medaglia ma lo slittino ha dimostrato di essere performante. Grande lavoro di Zoeggler. Anche nello snowboard maschile ci aspettavamo la medaglia nel gigante parallelo. Alcuni settori funzionano bene, altri stanno lavorando ma non funzionano. Nel salto non c'è stata una crescita. Serve ripensare anche al fondo femminile, settore nel quale siamo in grande difficoltà. E anche nello skeleton grandi difficoltà di reclutamento".