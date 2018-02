Calcio, Di Francesco: "Roma, bisogna correre ai ripari"

Roma (askanews) - "Oggi ci siamo proprio disuniti, allungati, sembravamo due tronconi. E con una squadra compatta come il Milan non ce lo potevamo permettere": ha commentato così Eusebio Di Francesco la sconfitta in campionato della sua Roma contro il Milan all'Olimpico per due reti a zero. "Il primo tempo la squadra ha giocato in maniera differente a livello di atteggiamento tattico, con poca qualità, con poca brillantezza, ma c'è un tempo totalmente diverso dall'altro".

"Io credo che la squadra sia sempre mancata nella continuità. Io devo correre ai ripari e devo cercare di trovare le soluzioni giuste. Adesso ricominceremo a fare le nostre valutazioni", ha concluso Di Francesco.