Di Maio a "Italia 18": Ora per fare notizia sbaglio i gerundi

Milano, (askanews) - "Guardi non fanno più notizia, sto iniziando a sbagliare i gerundi magari riesco a fare più notizia, visto che non parla mai del merito ma di queste cose. Tra l'altro a quei signori che hanno fatto i maestrini ho risposto che quella forma è corretta e lo dicono anche fior fiore di persone che si occupano di grammatica. Vedo sempre questi maestrini che ci correggono continuamente la forma, ma in quella sostanza c'è scritto che io chiedo a tutti i leader delle forze politiche di sottoscrivere un impegno a tagliare lo stipendio e a rendicontare tutti i rimborsi spese dei parlamentari. Nessuno mi ha risposto", ha replicato il leader pentastellato a una domanda di Fabio Vitale conduttore di "Italia 18", serie di interviste ai politici su Skytg24 in vista del 4 marzo, in merito all'"ostacolo del congiuntivo".