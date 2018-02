L'umanoide WALK-MAN diventa più leggero e avatar robotico

Genova, (askanews) - Spegnere gli incendi e supportare le squadre di emergenza come un "avatar" robotico. Sono i compiti per cui è stata testata una nuova versione del robot umanoide WALK-MAN all Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il robot è in grado di localizzare le fiamme di un incendio, camminare verso di esse, e attivare un estintore per spegnerle, mentre un operatore lo guida da lontano. L ultima versione di WALK-MAN ha un nuovo design, più leggero di 31 chili grazie all utilizzo di leghe di magnesio, e nuove mani più abili nelle manipolazioni. Un nuovo design pensato per ridurre i costi di costruzione e migliorare le prestazioni in termini energetici.

Il robot WALK-MAN, umanoide per le emergenze progettato e realizzato dall Istituto Italiano di Tecnologia, in collaborazione con altri partner internazionali, nel giugno 2015 era stato l'unico progetto italiano e finanziato dall'UE a partecipare a Los Angeles alla gara internazionale di robotica DARPA Robotics Challenge, promossa per definire gli standard tecnologici dei robot capaci di fornire assistenza in caso di disastri naturali o provocati dall'uomo.

Durante la sfida il robot aveva affrontato uno scenario ispirato all incidente nucleare di Fukushima. Nel 2016 WALK-MAN è stato testato in uno scenario reale, in seguito al terremoto ad Amatrice, all interno di edifici danneggiati per eseguire un'ispezione della struttura e fornire informazioni sulla stabilità dell'edificio.

Nella sua ultima prova il robot WALK-MAN ha affrontato uno scenario definito dai ricercatori insieme alla Protezione Civile di Firenze: un impianto industriale danneggiato da un terremoto in cui sono presenti detriti, fughe di gas e fuoco, quindi una situazione pericolosa per l'uomo. WALK-MAN è stato in grado di muoversi ed eseguire quattro compiti specifici: aprire e attraversare una porta per entrare nella zona; localizzare una valvola di tipo industriale e chiuderla, così da simulare l interruzione della perdita di gas; rimuovere gli ostacoli sul suo percorso; e infine identificare la posizione delle fiamme e attivare l estintore.