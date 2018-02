Proseguono i lavori per il Ponte Atlantico a Panama

Altro

Piccolo di rinoceronte piange madre uccisa per il corno

Una scena straziante quella ripresa dell’organizzazione no profit Rhino 911. L'ennesima brutale uccisione di un esemplare di rinoceronte in un parco nazionale in Sudafrica da parte dei bracconieri. Ma a rendere ancora più tragica la scena è la presenza di un cucciolo. L'esemplare ucciso infatti è una femmina con tanto di cucciolo di circa un mese d'età, miracolosamente risparmiato dai suoi ...