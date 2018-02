Ema, Gentiloni: verificheremo correttezza e trasparenza processo

Milano, (askanews) - "Milano è arrivata in finalissima e con lo stesso spirito e capacità di fare squadra, senza battute elettoralistiche, Comune, Regione e Governo lavoreranno per verificare che il processo sia stato eseguito con correttezza e trasparenza". Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante il suo intervento in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Cefriel a Milano, ha parlato della vicenda Ema, l'agenzia del farmaco europea. "Se così non fosse - ha detto il premier - sarebbe un torto non solo per Milano ma anche all'Italia e all'Europa".