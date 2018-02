Francia, nati un rinoceronte bianco e 3 tigri a zoo di Amnéville

Salute

Frattini -Fondazione Roche-: "Più opportunità per i giovani ricercatori, le novità del bando 2018"

Per il bando 2018, i premi 'Roche per la ricerca' passano sotto l'egida della Fondazione da poco costituita dall'azienda. E il suo segretario, Francesco Frattini, spiega le novità introdotte per garantire "più opportunità" per i giovani scienziati italiani e i loro studi indipendenti.