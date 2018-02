Usa, l'assassino della Florida, Nikolas Cruz torna in tribunale

Fort Lauderdale (askanews) - Nikolas Cruz, il 19enne autore della strage al liceo di Parkland, in Florida in cui sono morte 17 persone, è comparso nuovamente davanti ai giudici, nel tribunale di Fort Lauderdale, in Florida, per un'udienza tecnica. Si tratta della sua seconda apparizione pubblica da quando è stato arrestato e incarcerato con l'accusa di 17 omicidi premeditati, uno per ogni vittima, per i quali la magistratura non esclude la possibilità di una condanna alla pena di morte.