App in soccorso degli agricoltori birmani per produrre di più

Roma, (askanews) - In Birmania oltre i due terzi della popolazione lavorano nel settore agricolo, che rappresenta circa il 28% del Pil del Paese. La produzione però non è così florida, soprattutto se paragonata a quella dei paesi vicini. Mancano competenze specifiche, le condizioni meteo spesso non sono favorevoli e distruggono interi raccolti, si potrebbe fare molto di più.

Ed ecco che la tecnologia arriva in soccorso degli agricoltori birmani con delle app che danno consigli su quali fertilizzanti o pesticidi usare, sul periodo migliore per la semina o il raccolto, offrono informazioni meteo localizzate, li mettono in contatto con agricoltori più esperti.

"Molti pensano di non aver bisogno della tecnologia perché hanno la tradizione di famiglia - dice San San Hla, agricoltrice - io invece grazie alle app imparo molto, soprattutto sui prodotti, i prezzi, il terreno, mi aiuta tanto".

Il sito Green Way con informazioni utili per gli agricoltori venne creato da due ex-studenti di agraria nel 2011, ma allora gli accessi a Internet in Birmania erano molti limitati. L'idea non decollò; oggi è un'altra storia se si pensa che tra il 2012 e il 2017 la diffusione degli smartphone tra la popolazione è passata dal 7 all'80%. Le app sono a portata di tutti.

"Il nostro obiettivo - spiega Yin Yin Phyu, cofondatrice della app Green Way - è mettere in collegamento gli agricoltori con esperti. Li possono aiutare e possono fargli domande ogni volta che ne hanno bisogno".