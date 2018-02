Procuratore Mueller indaga su Kushner per i contatti con la Cina

Roma (askanews) - Jared Kushner è finito nel mirino del procuratore speciale Robert Mueller. L'ex capo della Fbi incaricato di indagare sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali americane sta indagando anche sugli sforzi del genero del presidente Usa Donald Trump, per attirare capitali stranieri, in particolare dalla Russia e dalla Cina, nella sua azienda immobiliare.

L'indagine di Mueller, fino a questo momento, si era focalizzata sui contatti in Russia del consigliere speciale e marito di Ivanka Trump, e sui suoi legami con l'ex consigliere Michael Flynn, caduto in disgrazia.

Il team di Mueller sta esaminando ora i colloqui di Kushner svoltisi durante il periodo di transizione presidenziale per ottenere capitali per l'immobile che ospita uffici nella Fifth Avenue di New York, di proprietà della sua società Kushner Companies, in difficoltà finanziarie, spiega la Cnn, citando fonti vicine all'inchiesta. Secondo l'emittente, gli inquirenti del procuratore speciale non hanno ancora contattato la società di Kushner, e le ragioni dell'attenzione prestata agli investitori stranieri non sono chiare.