Annata a 4 stelle per il Brunello, e Sting incanta la platea

Montalcino, (askanews) - Una star internazionale d'eccezione per una annata buona ma non eccezionale. La vendemmia 2017 del Brunello di Montalcino, uno dei vini più famosi ed esportati d'Italia, si chiude con l'assegnazione di quattro stelle (su un massimo di cinque) alla annata 2017, fortemente condizionata dal gelo di aprile e dalla forte siccità di luglio e agosto e che si è, in parte, risollevata grazie alle piogge di settembre. Il risultato soddisfa comunque i produttori e il Consorzio, che puntano su un vino che a loro parere sosterrà benissimo l'invecchiamento.

La manifestazione Benvenuto Brunello, giunta alla sua 26esima edizione, ha portato con sè, oltre alla stampa italiana e internazionale, anche un grande ospite: la rockstar inglese Sting insieme alla moglie, Trudie Styler.

Amanti della Toscana e del vino toscano, Sting e Trudie possiedono una tenuta a Figline Valdarno, Il Palagio, dove producono il proprio vino e quest'anno è stato proprio Sting a disegnare la consueta mattonella celebrativa dell'annata del Brunello: una chitarra stilizzata in bianco sospesa sulle colline toscane al tramonto. La mattonella, come le precedenti, è stata affissa sulla facciata del palazzo comunale. E, in un teatro gremito di gente, Sting ha cantato - solo voce e chitarra - una delle sue canzoni più amate, "Message in a bottle", incantando la platea e tutta Montalcino. Trudie invece ha parlato del proprio amore per la Toscana e di come il vino parli della storia di chi l'ha creato, unendo e rinsaldando legami e affetti.

Durante la due giorni di Benvenuto Brunello sono stati presentati e degustati anche il Brunello di Montalcino 2013, la Riserva 2012 e il Rosso di Montalcino 2016 di 135 cantine produttrici. Il Brunello è tra i vini italiani più apprezzati e il suo giro d'affari nel 2017 è stato di 180 milioni di euro. Basti pensare che il valore stimato di 1 ettaro di vigneto a Montalcino si attesta sui 700.000 euro.