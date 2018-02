Lo Stato Sociale da Fazio per l'ultima esibizione di Paddy

Milano (askanews) - È tempo che Paddy, la splendida ballerina tanto acrobatica quanto agée che ha accompagnato Lo Stato Sociale nella loro gara a Sanremo raccogliendo l 'entusiasmo di pubblico e social, torni a casa. Quella che ha regalato ad un pubblico estasiato di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 era l'ultima esibizione. Subito Luciana Littizzetto, salita sul palco vestita esattamente come la ballerina inglese con tanto di parrucca candida, si è proposta per sostituirla, ma le sue capacità in ambito di danza non si sono dimostrate all'altezza: "e poi Luciana tu non sei nottambula come Paddy che prima delle 4 e mezza di mattina non va mai a dormire", ha chiosato rammaricato il frontman dello Stato Sociale ridendo.

Le immagini di Raiplay.