Riccardo Tonetti: andiamo a casa senza medaglie, ma buona gara

PyeongChang (askanews) - "Sono contento della mia gara, mi sono detto di partire nella seconda manche esattamente come avevo fatto nella prima, non avevo mai vissuto questa situazione nemmeno in Coppa del mondo, anche se i primi tre classificati erano di un altro pianeta". Lo ha detto Riccardo Tonetti al termine dello slalom gigante olimpico a PyeongChang, dove è stato quarto dopo la prima manche ed è uscito, mentre stava andando forte, nella seconda. "Spero che la gente a casa si sia divertita e magari emozionata nel vedermi scendere, ci ho messo tutto me stesso per raggiungere questo risultato. Andiamo a casa nella gara di oggi senza medaglie, ma a livello personale è stata una giornata di ricordare per sempre, me la sono goduta".