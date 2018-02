Ucraina, migliaia di sostenitori di Saakashvili in piazza

Kiev (askanews) - L'opposizione ucraina torna in piazza. Miglaia di sostenitori dell'ex presidente georgiano, Mikheil aakashvili, hanno manifestando a Kiev contro presidente ucraino Petro Poroshenko chiedendo il suo impeachment e la liberazione del leader del Movimento delle nuove forze. Durante la manifestazione per le strade del centro cittadino sono stati scanditi slogan per chiedere nuove elezioni parlamentari e la formazione di un nuovo governo. Saakashvili è stato estradato in Polonia.