Berlusconi: Salvini premier? Se prende più voti, ma non accadrà

Milano (askanews) - Silvio Berlusconi ospite questa sera a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 commenta la possibilità di Salvini come premier: "Non posso fare il ministro di Salvini, sono incandidabile! Comunque se la Lega avesse più voti di Forza Italia, c è un accordo preso tra gli alleati e con assoluta lealtà accetteremmo e sosterremmo Salvini premier, ma sono sicuro che vinceremo noi." E conclude: "Abbiamo un programma firmato, mi fido, non hanno mai tradito, non sono mai venuto meno con noi alla parola data". Le immagini di Rayplay.