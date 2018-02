Brexit, Theresa May: "Urgente" un accordo sulla sicurezza con Ue

Monaco di Baviera, (askanews) - La premier britannica Theresa May ha sottolineato "l'urgenza" di negoziare con l'Unione europea un accordo di cooperazione sulla sicurezza in vista della Brexit. May lo ha affermato nel suo intervento alla Conferenza per la Sicurezza a Monaco di Baviera.

"La sfida per noi tutti oggi - ha detto May - è trovare un modo per lavorare insieme attraverso una partnership profonda e speciale fra Regno Unito e Unione europea per conservare la cooperazione che abbiamo costruito e andare avanti per affrontare le minacce che si evolvono e che ci aspettano entrambi. In questo momento nessuno di noi può consentire che ci sia concorrenza fra partner, restrizioni e rigidità istituzionali o ideologie radicate che impediscano la nostra cooperazione e mettano in pericolo la sicurezza dei nostri cittadini".

"Ora dobbiamo agire urgentemente per attuare un trattato che protegga tutti i cittadini europei, ovunque essi siano in Europa".