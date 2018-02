Angela Merkel dà il benvenuto a Theresa May a Berlino

Berlino, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel e la premier britannica Theresa May hanno tenuto un punto stampa a Berlino. "Sono felice di dare il benvenuto oggi alla premier britannica Theresa May, che anche proseguirà il suo viaggio per la conferenza sulla sicurezza a Monaco", ha detto Merkel. L'Europa deve dotarsi di una "autonomia strategica" per difendersi pur restando fedele ...