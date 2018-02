Spazio, missione extraveicolare sulla Iss per due astronauti

Digitale e innovativa, Direct line cambia nome e diventa Verti

Milano, (askanews) - Cambio di nome, e di identità, per Direct line, tra le prime assicurazioni dirette in Italia con più di un milione di clienti, che dal 1° marzo diventa Verti. La società fa parte di Mapfre, gruppo assicurativo globale presente in 5 continenti. Leader del mercato di settore spagnolo, è il primo gruppo assicurativo multinazionale in America Latina e uno fra i 10 gruppi maggiori ...