D'Attorre: no alle destre, chiederemo svolta sociale a Pd e M5S

Roma, (askanews) - "Noi siamo contro le larghe intese, l'accordo con Forza Italia è il disegno del Pd di Renzi e Gentiloni, non il nostro": è la posizione di Liberi e Uguali, che Alfredo D'Attorre, capolista nella circoscrizione Lazio 2 per la formazione guidata da Pietro Grasso, ha spiegato in una intervista con askanews.

"Noi - ha sottolineato - pensiamo di costruire una alternativa alla destra. Siamo gli unici a poter dare la garanzia che non sommeranno i loro voti a quelli di Berlusconi e Salvini e quindi ci auguriamo di poter porre sia al Pd che al Movimento 5 stelle il tema di una convergenza programmatica su alcuni punti, su una svolta sociale in chiara alternativa alla destra".

"Ma l'eventuale durata di una simile maggioranza, ha precisato D'Attorre, "dipenderà dalle condizioni sia numeriche sia politiche, sia programmatiche che si determineranno".

TIMECODE INTERVISTA INTERA DA 00.34 A 4.57