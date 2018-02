Bagno di latte e ossigenoterapia, vita da cani a Hong Kong

Roma, (askanews) - Non solo shampoo e toelettatura. Il maltesino Cream una volta al mese si sottopone a un trattamento di ossigenoterapia e a un bagno di latte.

E non è il solo. A Hong Kong è normale portare i propri amati cani alla spa. Fargli sistemare il pelo, curare le unghie, fargli fare massaggi, insomma coccolarli. Soprattutto adesso, che è appena iniziato l'anno del cane secondo lo zodiaco cinese, per molti è ancora più importante prendersi cura dei loro animali, trattati come membri della famiglia a tutti gli effetti.

"Abbiamo deciso di portare qui Jackson in occasione del capodanno cinese - dice il suo padrone - volevamo che avesse un bel taglio per l'occasione".

I più affezionati frequentatori di saloni di bellezza canini sono generalmente quelli di piccola taglia: chihuahua, yorkshire, barboncini, razze molto popolari a Hong Kong, dove i padroni più esibizionisti li vestono con indumenti e accessori spesso ridicoli e li portano a spasso in trasportini o passeggini.

Non si bada a spese.

"Il bagno nel latte aiuta a rigenerare le cellule della pelle - spiega Naomi, che lavora in una dog spa.

"Può capitare che bevano il latte, ma non c'è problema, gli fa bene".