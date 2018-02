In Nordcorea si celebra il compleanno del padre di Kim Jong Un

D'Attorre: no alle destre, chiederemo svolta sociale a Pd e M5S

Roma, (askanews) - "Noi siamo contro le larghe intese, l'accordo con Forza Italia è il disegno del Pd di Renzi e Gentiloni, non il nostro": è la posizione di Liberi e Uguali, che Alfredo D'Attorre, capolista nella circoscrizione Lazio 2 per la formazione guidata da Pietro Grasso, ha spiegato in una intervista con askanews. "Noi - ha sottolineato - pensiamo di costruire una alternativa alla destra....