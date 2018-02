Mélénchon a Napoli, l'icona di sinistra sceglie Potere al Popolo

Napoli, (askanews) - Jean Luc Melenchon ricambia la visita: dopo aver ricevuto a Parigi una delegazione di Potere al Popolo, il leader del partito francese di sinistra La France Insoumise è arrivato a Napoli per imparare, ha detto. Imparare come si fa la rivoluzione.

L'ex candidato alle presidenziali francesi - dove aveva raccolto tutti i voti dei socialisti delusi arrivando a quasi il 20% - è l'icona della sinistra d'oltralpe.

In Italia ha scelto Potere al Popolo invece che Liberi e Uguali. Sotto il sole di Napoli, è arrivato con una delegazione di medici marsigliesi alla sede occupata dell'ex OPG Je So Pazzo, e ha incontrato anche i migranti venuti alla visita all'ambulatorio popolare.

All'Assemblea Nazionale a Parigi Mélénchon ha solo 17 seggi su 577. Ha giurato di fare opposizione al programma del presidente Emmanuel Macron. In lotta contro il liberismo e anche contro le strategie dell'Unione Europea, ha aperto una sua web-tv e ha lanciato una scuola di formazione alla rivoluzione civile, l'Ecole de Formation Insoumise.

Ai militanti napoletani ha detto: senza di voi non sarà possibile il cambiamento: "Non mi interessa sapere quanto prenderete alle elezioni. Spero che sia tanto ma non me ne frega niente. Quello che conta è che finalmente esistete. Finalmente l'Italia torna nella grande famiglia del progressismo in Europa. E' urgente che ci siate perché grandi eventi si preparano".