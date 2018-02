Festa per il Capodanno cinese, ma a Pechino niente fuochi

Elezioni 2018, dalla Sicilia arrivano i "Partigiani del Pd"

Palermo (askanews) - "I partigiani del Pd nascono per ribellarsi al un modello di partito che non appartiene né a noi, né al popolo del Pd". Si definiscono i "partigiani del Pd" e sono il nuovo grattacapo di Matteo Renzi. L'ennesimo strappo in casa dem parte dalla Sicilia, dove 4 dirigenti della segreteria regionale si sono dimessi per dar vita al nuovo movimento. All'origine della frattura, ...