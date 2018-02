Berlusconi: a Padoan la bacchetta magica, io sono il mago Silvio

Roma, (askanews) - "Padoan aveva detto che ci voleva la fata turchina e la bacchetta magica. Io la bacchetta magica ce l'ho, invece della fata turchina sono il mago Silvio!": così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ospite di Tagadà su La7.

L'ex premier ha ricordato che l'aliquota della flat tax "non l'abbiamo decisa perché saranno i conti che il governo che esce ci presenterà a farci dire se possiamo partire dal 23% o da meno. Noi non abbiamo dimenticato il 15%, nella Federazione Russa la flat Tax ha come aliquota il 13% e le aliquote sono varie nei vari paesi dove è stata applicata la flat tax, quindi anche con Salvini si è d'accordo che partiamo al 23% e poi in corso di legislatura vedremo se ci sarà la possibilità di scendere".