Un lettino e tre gemelli, a teatro la commedia di Augusto Zucchi

Strage Florida, Trump: "All'odio rispondete con l'amore"

Washington, (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso omaggio alle vittime della strage compiuta da un ex studente 19enne in una scuola di Parkland, in Florida. Nel suo intervento il leader statunitense non ha mai citato la parola "arma da fuoco", ma ha parlato dei problemi mentali del killer Nikolas Cruz. "Ieri una scuola piena di bambini innocenti e professori devoti è ...