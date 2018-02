In arrivo "Gli Incredibili 2", la star è Elastigirl

Sudafrica, Cyril Ramaphosa eletto nuovo presidente

Città del Capo, (askanews) - Cyril Ramaphosa è stato eletto nuovo presidente del Sudafrica, all'indomani delle dimissioni presentate da Jacob Zuma. Lo ha annunciato il presidente della Corte suprema, Mogoeng Mogoeng, dopo aver ufficializzato che non c'erano altri candidati per la massima carica dello Stato. Il Parlamento non ha quindi votato, esultando alla nomina del leader dell'African National ...