Mattarella in Irlanda visita la Biblioteca del Trinity College

Dublino (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della visita di Stato in Irlanda, si è recato al Trinity College dove ha ammirato le opere della mostra dedicata al Book of Kells. Poi ha incontrato una rappresentanza della collettività italiana presente in Irlanda.

Il capo dello Stato è accompagnato dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano.