Sudafrica, Zuma annuncia le sue dimissioni con effetto immediato

Pretoria (askanews) - Si apre un nuovo capitolo per la storia politica del Sudafrica. Il presidente Jacob Zuma, ha annunciato le sue dimissioni "con effetto immediato".

"Nessuna vita dovrebbe essere persa in mio nome e anche l'African National Congress non dovrebbe essere mai diviso a causa del mio nome. Per questo ho deciso di dimettermi da Presidente della Repubblica con effetto immediato" ha detto Zuma durante un discorso alla nazione in diretta tv.

Tutta la carriera politica di Zuma, nato nel 1942, è stata accompagnata da accuse di corruzione e le dimissioni arrivano dopo giorni di braccio di ferro con il partito.

Al suo posto arriva Cyril Ramaphosa, attuale vicepresidente e leader dell'Anc, che dovrà riconquistare la fiducia degli elettori, in vista del voto del 2019, ma anche degli investitori, rilanciando l'economia del Paese in soffrerenza dopo gli scandali e i passi falsi del presidente Zuma.